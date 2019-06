Nie podała ręki premierowi i marszałkowi. Danuta Huebner się tłumaczy

- To było przemyślane, ale nie było zaplanowane - stwierdziła Danuta Huebner. Nowo wybrana europosłanka nie podała ręki premierowi i marszałkowi Sejmu podczas odbierania zaświadczenia do PE. Twierdzi, że poczeka na decyzję prokuratury ws. kontrowersyjnego happeningu.

W piątek przedstawiciele PKW wręczyli nowo wybranym eurodeputowanym zaświadczenia. Po odbiorze dokumentu podchodzili do przedstawicieli rządu, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, by uścisnąć im dłoń.

Sytuacja wywołała falę krytyki . Danuta Huebner postanowiła się wytłumaczyć ze swojej decyzji. - To było przemyślane, ale nie było zaplanowane - powiedziała w rozmowie z Radiem ZET. I zaznaczyła, że "pochyliła się takim polskim gestem przed tą grupą, w której były dwie osoby, które niezwykle szanuje".

Wyjaśniła, że ma na myśli sędzię Małgorzatę Gersford i wicemarszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską. I dodała, że ma problem z brakiem decyzji prokuratury ws. powieszenia zdjęć posłów na rynku w Katowicach. A jej działania nadzoruje rząd - przypomniała.

- To jednak był taki moment, kiedy nasze rodziny bały się, co będzie dalej. Bo jednak historia i powołanie się na pewien akt z historii, która bardzo źle się skończyła dla większości wtedy powieszonych – wtedy to były portrety, które wieszano - przypomniała.