Nie podał ręki Kaczyńskiemu. Teraz się tłumaczy

- Zapamiętam energetyczne zachowania Bidena. Podkreślił dwie ważne kwestie: wspólnotę wartości i obronę świata wolności. To jest taki kontrapunkt do tego, co mówił wcześniej Putin. Biden zapewnił też, że USA będą stały przy Ukrainie i Polsce, a także zwrócił się do Mołdawii, zapewniając, że ma ona podobne wsparcie amerykańskie jak Ukraina - ocenił były ambasador RP na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski.