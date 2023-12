"Nie, nie wolno mu więcej". Polityk KO apeluje ws. Kaczyńskiego

Poseł KO Bartosz Arłukowicz mówił w programie "Tłit", że o ile Mateusz Morawiecki próbował w poniedziałkowym expose przedstawić nową wersję wizerunku PiS, to występ Jarosława Kaczyńskiego na mównicy, i oskarżenie rzucone pod adresem Tuska, pokazał "PiS, takim jaki on jest". - Po pierwsze, to pokazuje niestabilność Jarosława Kaczyńskiego. Po drugie, należy przerwać ten chocholi taniec, że niby ktoś prowokuje Jarosława Kaczyńskiego, że jemu wolno więcej. Nie, nie wolno mu więcej - stwierdził polityk KO. Zaznaczył, że w jego opinii prezes PiS powinien stanąć, za oskarżenie pod adresem Tuska, przed wymiarem sprawiedliwości. Zaprzeczał, jakoby Kaczyńskie został sprowokowany przez premiera. - Czym go sprowokował? Że powiedział prawdę? - pytał Arłukowicz.

