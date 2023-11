“Nie naraziłem prezydenta na kpiny”. Mastalerek tłumaczy się z “dziedzictwa”

Marcin Mastalerek, szef gabinetu politycznego prezydenta RP, mówił w wywiadzie dla tygodnika "Wprost" o "dziedzictwie" kadencji Andrzeja Dudy. Użyte przez niego sformułowanie spotkało się z wieloma złośliwymi komentarzami w mediach społecznościowych. - Można to nazywać osiągnięciami, można to nazywać, tak jak ja, dziedzictwem prezydenta. (…) Tego słowa nie użył prezydent tylko ja - Marcin Mastalerek. Nie widzę w tym nic dziwnego - mówił w programie "Tłit" Mastalerek. - Nie naraziłem prezydenta na kpiny i żarty. Internet, jak pan wie, jest kopalnią żartów, śmiechów, ataków i hejtu. Jakby chcieć się nikomu nie narazić, to trzeba było nic nie mówić. Chyba, że doradza mi pan, żebym nic nie mówił, bo kibice strony przeciwnej to obśmieją. Cokolwiek nie powie prezydent i jego ministrowie, to zawsze przez część internetu będą obśmiewani - podsumował.

