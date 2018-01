Nie mogliście dziś ruszyć się z łóżka? Oto przyczyna

Dolegliwości bólowe, pogorszenie nastroju i sprawności to efekt tego, co dzieje się za oknem. Właśnie z powodu mrozu czujemy się dziś "nie do życia". Mapa biometryczna też nie napawa optymizmem.

W całej Polsce po śnieżnej nawałnicy będzie odwilż, temperatury utrzymają się między 0 a 2 stopni Celsjusza. Mróz może trzymać na wschodzie Polski i w górach. Wszędzie jednak odczuwamy skutki tej mało sprzyjającej aury.

"Pochmurna niżowa pogoda z opadami śniegu i porywistym wiatrem będzie niekorzystnie wpływała na nastrój i sprawność psychofizyczną. U meteoropatów, szczególnie na północnym zachodzie kraju, mogą utrzymywać się wzmożone dolegliwości bólowe" – ostrzega Instytut Metereologii i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik biotermiczny do oceny obciążeń cieplnych organizmu człowieka pokazuje dziś -3 i -2 stopnie (na skali 4 do -5). Z prognozy wynika, że podzielą Polską na pół.

