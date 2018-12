"Nie ma siły, która zmusi Wałęsę, by oddał dokumenty". Historyk nie ma złudzeń

Trwa narodowa dyskusja na temat współpracy Lecha Wałęsy z SB. Znów pojawiły się nowe dokumenty i znów są tylko szczątkowe. A gdzie podziały się wielkie tomy akt zbierane latami przez służby bezpieczeństwa? - Część zniszczono, część ukryto, a część zabrał i nigdy nie odda Wałęsa - mówi WP dr Lech Kowalski.

Dr Lech Kowalski, historyk wojskowości: Maria Kiszczak (żona Czesława Kiszczaka - red.) od dawna wyprzedaje do Stanów Zjednoczonych różne dokumenty i pamiątki. Jeżeli chodzi o Hoover Institute, to nie tak dawno dostawałem od nich bardzo dużo zdjęć. Kupowali różne dokumenty, ale mieli na przykład problemy z rozpoznaniem niektórych osób na zdjęciach. Prosili mnie o pomoc.

A jak to się stało, że dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy tak często ginęły? Wiadomo, że będąc prezydentem prosił o dostęp do teczek o "TW Bolku" i zapoznawał się z nimi. Potem części dokumentów brakowało, ale Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w tej sprawie. W 1994 roku zaginęły z kolei mikrofilmy dotyczące gdańskiej opozycji. Szef UOP Gromosław Czempiński twierdził, że wydał je Wałęsie, ale były prezydent zaprzeczał i tylko rozkładał ręce. Jest szansa, że jeszcze kiedyś poznamy te dokumenty?

A jaki sąd wyda Wałęsie nakaz w tej sprawie? Nie ma takiej siły, która zmusiłaby go, żeby to zrobił. Proszę spojrzeć jak działa sądownictwo. Komisja reprywatyzacyjna Patryka Jakiego wykazała dziesiątki nieprawidłowości. Główny handlarz roszczeń okazał się winny milionowych przekrętów, a sąd ukarał go grzywną 60 tys. zł i wypuścił do domu. Wszystkie sprawy są tak naprawdę przegrywane. Wałęsa może się więc czuć bardzo bezpieczny.