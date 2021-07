Nie ma prądu - nie ma szczepionek. Awaria przyczyną utylizacji ponad 2 tys. dawek

Do przerwy w dostawie prądu do powszechnego punktu szczepień w Starym Żaganiu (województwo lubuskie) doszło w nocy z środy na czwartek. Sprawę w rozmowie z TVN24 skomentował Arkadiusz Szlachetko z żagańskiej policji. - Wstępnie ustalono, że doszło do uszkodzenia skrzynki elektrycznej znajdującej się na zewnątrz budynku. Odłączony został prąd, wskutek czego doszło do uszkodzenia 2450 dawek szczepionki. Policja prowadzi czynności operacyjne, na miejscu zabezpieczono ślady - przekazał.