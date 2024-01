"Nie ma klauzuli sumienia". Minister zdrowia jasno o terminacji ciąży

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała w programie "Tłit", że w środę zaprezentuje cały pakiet rozwiązań, który nazwała "Bezpieczeństwo Zdrowotne Kobiet", zawierający również wytyczne dla lekarzy w sprawie terminacji ciąży. Będzie on dotyczył bezpieczeństwa kobiet w ciąży i zostanie ujęty w rozporządzeniu. - Stanie się ono obowiązującym prawem. A więc będzie obligowało wszystkich, którzy mają podpisany kontrakt z NFZ, do jego respektowania - mówiła polityk KO. - Podmiot leczniczy, czyli szpital, nie może mieć klauzuli sumienia. To znaczy, że szpital, który ma kontrakt z NFZ, a terminacja ciąży jest świadczeniem finansowanym przez NFZ w tych określonych ściśle przypadkach, to dyrektor szpitala musi ją zapewnić kobiecie, której życie lub zdrowie jest zagrożone - podsumowała.

Rozwiń