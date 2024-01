Nie ma ewakuacji Sejmu. Posłowie mogą z niego korzystać

"Uwaga. Nie ma żadnej ewakuacji Sejmu! Posłowie i dziennikarze mogą z niego korzystać na normalnych zasadach. Od godz. 14:00 wstrzymane będzie jedynie wydawanie jednorazowych przepustek. Pracownicy, którzy nie są niezbędni do obsługi bieżącej pracy Sejmu, dostali możliwość wyjścia do domu o godz. 14:00, by - z uwagi na demonstrację - nie mieli problemów z wyjazdem z miejsca pracy" - czytamy w komunikacie.