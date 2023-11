"Nie liczy się honor, liczy się honorarium". Polacy o rządzie Morawieckiego

Morawiecki to Pinokio - mówi jeden z uczestników sondy Wirtualnej Polski, który uważa, że premierowi nie uda się uzyskać wotum zaufania dla swojego rządu. - Jak oglądałem, to prawdziwy cyrk odstawił Duda z premierem - mówi kolejny mężczyzna. - Byłbym za tym, żeby się udało - stwierdził jeden z mężczyzn. Kiedy był dopytywany dlaczego, odparł: - A pan Polak? Bo ja jestem Polakiem. No i dlatego mówię, że powinno mu się udać. - Myślę, że społeczeństwo zadecydowało w wyborach, komu chce oddać władzę - mówi jedna z kobiet. - Nie liczy się honor, liczy się honorarium - tak o osobach, które weszły do tymczasowego rządu Morawieckiego mówi jedna z uczestniczek sondy. - To jest taka imaginacja rzeczywistości - skomentowała jedna z kobiet. Dodała, że na decyzję osób, które weszły do rządu miały wpływ również odprawy.

