"Nie jestem pewien". Biden nie wyklucza powtórki z ataku na Kapitol

Prezydent USA Joe Biden ostrzegł, że jego republikański poprzednik Donald Trump może nie uznać ewentualnej porażki w wyborach w listopadzie, tak jak zrobił to w 2020 roku. -Jeśli Trump przegra, wcale nie jestem pewien - powiedział Biden w wywiadzie dla CBS, zapytany, czy wierzy w pokojowe przekazanie władzy. - On mówi to, co mówi. Nie traktujemy go poważnie. Ale on poważnie mówi o rozlewie krwi, jeśli przegra - podkreslił Biden.