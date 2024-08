Jest synem Fidela Castro? Trump powtarza plotkę o premierze Kanady

Trump rozmawiał w poniedziałek z amerykańskim streamerem Adinem Rossem, wypowiadając się na temat różnych polityków i powtarzając - jak określił to publiczny nadawca CBC - "bezpodstawne twierdzenia" o ojcu Trudeau. Kiedy pokazano mu zdjęcie premiera Kanady, Trump przypomniał mającą wiele lat teorię spiskową, powołując się na tajemniczych "nich" (they). - Oni mówili, że on (Trudeau - przyp.red.) jest synem Fidela Castro i tak mogłoby być. Wszystko jest możliwe na tym świecie - powiedział Trump, którego wypowiedź cytowały kanadyjskie media.