"Nie jestem eksperymentem i produktem". Mówi Alicja, która urodziła się dzięki in vitro

"Połączono jajeczko z plemnikiem".

Matka Alicja poddała się metodzie in vitro dwa razy, ponieważ dopiero drugie podejście do zapłodnienia okazało się skuteczne. Za pierwszym razem poszła do księdza, aby zwierzyć się ze swoich problemów. - Zamiast tego dostałam garść zabobonów o uśmiercaniu zarodków i przestrogę, bym nie bawiła się w Boga. Nic z tego nie zrozumiałam. Wiedziałam już od lekarza, na czym polega zabieg in vitro. Że nie ma mowy o rodzeniu się jednego dziecka kosztem śmierci innych. Mimo to księdzu udało się wzmocnić we mnie poczucie winy - wyznała w rozmowie z TOK FM.