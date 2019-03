"Nie jestem antypisowcem, ale..." Janina Ochojska tłumaczy

- Dla mnie dobra zmiana nie jest jednoznaczna - mówi w "Gazecie Wyborczej" Janina Ochojska. Dodaje jednak, że nie postrzega siebie jako "antypisowca". Tłumaczy, dlaczego startuje do Parlamentu Europejskiego.

"Dobra zmiana"?

- Dla mnie dobra zmiana nie jest jednoznaczna. Są dziedziny, w których uważam, że dokonała się dobra zmiana, chociaż może nie do końca tak, jak bym to sobie wyobrażała, np. 500 plus - mówi Ochojska. - My widzimy, że w szkołach pajacykowych rodzice wprawdzie nadal korzystają z finansowania obiadów dzieci, ale przeznaczają te pieniądze na to, że dzieci mają lepsze przybory szkolne, chodzą ze szkoły do teatru, do kina, na wycieczki, mają lepsze ubrania - wylicza.