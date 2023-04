"Nie jest tanio". Polacy narzekają na drożyznę przed majówką

Inflacja w kwietniu 2023 roku w Polsce wyniosła 14,7 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. W marcu wyniosła ona 16,1 proc. r/r. Widać zatem, że wzrost cen z miesiąca na miesiąc spowalnia. Mimo to drożyzna wciąż zżera oszczędności Polaków. Wysokie ceny widać szczególnie podczas zakupów przed majówkowym grillem. - Podrożało wszystko: pieczywo, wędliny, mięso, nabiał - mówią uczestnicy sondy ulicznej przeprowadzonej przez Wirtualną Polskę, podkreślając, że mimo spadku inflacji "nie jest tanio". Reporter WP za podstawowe produkty na grilla zapłacił blisko 130 zł. - Z przyjaciółmi licząc to majówkę trzeba zapłacić grube setki - narzekają Polacy.