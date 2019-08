"Nie" dla dożynek z Bayer Full w Robakowie. Będzie protest. Świerzyński: niech bojkotują!

"Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina" - śpiewa lider zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński. W gminie Kórnik mieszkańcy stwierdzili, że jednak nie "jedna", bo ostatnie wpisy gwiazdy disco-polo pokazują coś innego. Zapowiadają, że jeśli koncert nie zostanie odwołany, to będą w jego trakcie protestować. - A niech bojkotują, mi się to podoba! - komentuje w rozmowie z WP Świerzyński.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sławomir Świerzyński wystąpi na dożynkach gminy Kórnik (East News, Fot: Damian Klamka)

"Ryczy krowa, beczy wół, gdy na scenie Bayer Full".

Bayer Fulla, a konkretnie Sławomira Świerzyńskiego, jednak nie w każdej wsi chcą. 24 sierpnia, w Robakowie, mają się odbyć dożynki gminy Kórnik. Gwiazda wieczóru - Bayer Full.

Okazuje się, Świerzyński gwiazdą dla mieszkańców tej gminy nie jest. Przez poglądy, które publicznie głosi.

"Proszę mi pokazać, gdzie jest rozróżnienie między pedofilią i homoseksualizmem. Bo nie ma" - mówił w maju w Telewizji Publicznej.

"10 sierpnia umiłowany płocczanom Prezydent Płocka wydał zgodę na paradę R. Proponuję: gdy zobaczycie ten marsz - Odwróćcie się plecami do nich, niech zobaczą Polską Ignorancję zamiast tolerancji i akceptacji" - napisał na Twitterze kilka dni temu.

Zbulwersowana tymi wypowiedziami jest między innymi była kandydatka na burmistrza Kórnika Magdalena Kosakowska oraz miejscowi radni reprezentujący klub "My Kórniczanie". I zapowiadają, że nie pozostaną obojętni. A swoje oburzenie zaprezentują... na nadchodzącym koncercie Świerzyńskiego w gminie.

"Wszyscy Polacy to jedna rodzina" - Na początku chcieliśmy, by burmistrz odwołał koncert, ale raczej do tego nie dojdzie, bo umowy są już podpisane - mówi Wirtualnej Polsce Magdalena Kosakowska. - Ale chcemy przynajmniej reakcji włodarzy gminy, takiej oficjalnej. Jakiegoś listu, że nie popiera tego, co mówi Świerzyński. Ten pan ma dość agresywne wypowiedzi, szczególnie ostatnio. Egzotyczne wręcz. Będąc "gwiazdorem" ma przełożenie na ludzi - to, co napisze, odbija się szerokim echem i zaraża szkodliwymi poglądami. To nie powinno mieć miejsca u osób publicznych - komentuje Kosakowska.

Jaki zatem jest plan mieszkańców? - Chcemy zaznaczyć swoje zdanie. Chcemy pokazać, że "wszyscy Polacy to jedna rodzina", niezależnie od tego, czy jest to osoba homo czy hetero. Pierwsze myśli były takie, by odwrócić się tyłem podczas koncertu. Ale w mojej opinii dla tego pana byłby to pretekst, by znowu coś udowodnić. Pójdziemy chyba w coś bardziej… barwnego. Tęczowego - zapowiada. Nie zdradza dokładnie, co to będzie.

Zaprasza do tego protestu inne osoby. - A takich mieszkańców myślących jak my jest sporo w okolicy. Jesteśmy otwarci, postępowi - stwierdza Kosakowska.

Czy burmistrz zareaguje? Próbowaliśmy skontaktować się z nim poprzez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Niestety przebywa na urlopie, wiec przekierowano nas do organizatora, Kórnickiego Ośrodka Kultury. Tam też nie uzyskaliśmy żadnych informacji.

"Dla mnie mogą nawet na głowie stawać" - A w jaki sposób oni chcą zbojkotować mój koncert - pyta Sławomir Świerzyński i donośnie się śmieje, gdy pytamy go o plan Kórniczan. - Chcą stanąć tyłem? Proszę bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo mądre. Zrobiłbym to samo. W taki sposób kulturalny można zamanifestować swoją inność. Odwracam się tyłem i sprawa załatwiona - komentuje lider Bayer Full.

- Mnie to nie rusza. Ja będę miał kilkanaście tysięcy ludzi, którzy chcą mnie oglądać i słuchać moich piosenek. Jak trafi się 10 czy 50 osób, to co mnie to obchodzi. Dla mnie mogą nawet na głowie stawać - dodaje. I znów głośno się śmieje.

- Ja wypowiedziałem się w ten sposób przeciwko promocji LGBT. Moje wszystkie wpisy dotyczą promocji, ja nie mam nic przeciwko tym osobom. Broń boże! Ja mam kolegów, którzy są gejami i razem ze mną pracują. I w porządku - stwierdza Świerzyński.

- Jak przyjdą z tęczowymi flagami to im pomachamy! I zaśpiewamy majteczki w kropeczki. Poza tym, czy pani wie, ile ja znam dowcipów na temat gejów? Boże! Przecież mogę każdą piosenkę zapowiedzieć w taki sposób. Żeby było ładnie, wesoło i rubasznie. Jestem zwierzę sceniczne! Niech mnie nie prowokują, bo będzie wtedy dopiero wesoło - śmieje się.

Pytany, czy wszyscy Polacy to nadal jedna rodzina, odpowiada: - Oczywiście, że tak! Cały czas. Absolutnie. Czy to gej, lesbijka, homo, hetero, powinniśmy się szanować i szanować swoje poglądy. Nie może być tak, że na LGBT nie można nic powiedzieć, a na katolików to już tak. Tak nie może być, ja się na to nie zgadzam.

24 sierpnia, Robakowo, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie.