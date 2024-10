Nie czekają na Dudę. Sikorski podjął decyzję ws. Izraela

Na wpis premiera odpowiedział natychmiast prezydent Duda, również poprzez platformę X. "Premier Donald Tusk manipuluje. Ambasadorzy RP z USA i Ukrainy są, bo nie zostali odwołani. Tylko Prezydent RP może to zrobić, a ja nigdy nie podjąłem takiej decyzji. Problem w tym, że Donald Tusk i MSZ zmusili Ich do opuszczenia ambasad i uniemożliwiają Im wykonywanie zadań. A to istotna różnica" – napisał prezydent.