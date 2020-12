Nie chcesz się szczepić? To płać. Kontrowersyjny pomysł lekarza. "Jest to rozwiązanie"

Lekarz Bartosz Fiałek w mediach społecznościowych zamieścił wpis, który wywołał burzę. Reumatolog napisał, że osoby, które nie chcą się szczepić na koronawirusa, w razie zachorowania powinny zapłacić za badania i pobyt w szpitalu. – Doba na oddziale intensywnej terapii, gdy leży się pod respiratorem kosztuje kilka tysięcy, w niektórych szpitalach nawet kilkanaście tysięcy złotych, dlatego uważam, że jeżeli ktoś nie chce się za darmo zaszczepić czymś co może ustrzec przed trafieniem do tego oddziału, to może powinienem ponieść koszta tej terapii – mówi w rozmowie z WP Bartosz Fiałek. Na jego wpis zareagowało kilkadziesiąt tysięcy internautów. Część zaczęła grozić lekarzowi, część zaczęła obrażać. Swoje zdanie na ten temat wypowiedział także Paweł Kukiz, który odniósł się do słów reumatologa. Co na to Bartosz Fiałek? Więcej w rozmowie Klaudiusza Michalca.

