Nie chcesz posyłać dziecka do szkoły we wrześniu? Jest alternatywne rozwiązanie

W przypadku edukacji domowej odpowiedzialność za naukę dziecka leży po stronie rodziców, a nie dyrektora placówki. Dziecko jest zapisane do szkoły, posiada legitymację szkolną i otrzymuje świadectwo na koniec roku szkolnego, jednak nie uczęszcza na lekcje do placówki. Rodzice we wniosku składanym do dyrektora zobowiązują się zapewnić dziecku warunki do nauki i dopilnować, aby materiał zgodny z polską podstawą programową został przez pociechę opanowany. Sprawdzenie wywiązania się z umowy następuje pod koniec roku szkolnego, w trakcie egzaminu klasyfikującego, na podstawie którego dziecko otrzymuje bądź nie -promocję do następnej klasy. Nie ma zatem obowiązkowego kontaktu on-line z nauczycielem, sprawdzianów na odległość i e-dziennika z ocenami, jak miało to miejsce w polskich placówkach sparaliżowanych w ostatnich miesiącach działaniami koronawirusa.