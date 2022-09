"Jesteśmy kością w gardle". Batalion jawnie się zbuntował

Kilka tygodni temu rosyjski sąd zakazał "Sahih al-Buchari", jednej z najważniejszych ksiąg islamu. Muzułmańscy przywódcy Ukrainy skierowali wtedy apel do muzułmanów Rosji: w Kijowie moglibyście czytać tę księgę przez cały dzień pod biurem prezydenta Ukrainy i nic by się wam nie stało. Dlaczego więc idziecie na wojnę z Ukrainą (reżim Kadyrowa próbuje wmówić, że to święta wojna islamu), nie widzicie, kto jest rzeczywiście wrogiem? Czy ludzie w Czeczenii to rozumieją, czy oni widzą, jak Rosja prześladuje islam?