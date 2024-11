Nie było rozmowy Putina z Trumpem? "Całkowicie wymyślone"

Rozmowa, której nie było?

O rozmowie, do której miało dojść w czwartek, poinformował jako pierwszy amerykański dziennik "The Washington Post", te doniesienia potwierdziła również agencja Reutera. Media podały, że Trump miał poradzić rosyjskiemu przywódcy, by nie eskalował konfliktu na Ukrainie, a rozmowa dotyczyła "pokoju w Europie".