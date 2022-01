Nie był zaszczepiony. ECMO uratowało mu życie

Ponad miesiąc temu zespół medyczny przy wsparciu pogotowia ratunkowego w Poznaniu pojechał do województwa kujawsko-pomorskiego po 18-letniego Rafała, który był w stanie bardzo ciężkim i wymagał podłączenia do ECMO czyli tzw. płuco-serca. To aparatura, która przejmuje najważniejsze funkcje życiowe, a jak mówią lekarze jej wykorzystanie to ostateczność, bo średnio co druga osoba podłączona do tej aparatury przeżywa. Lekarze walczyli o jego życie przez miesiąc.