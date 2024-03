"Nie będzie żadnej taryfy ulgowej". Stanowcze słowa prokuratora krajowego

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk odniósł się do tekstu Wirtualnej Polski opisującego działania prokurator Ewy Wrzosek - Ja mogę zapewnić, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa, to zostanie to upublicznione, a konsekwencje zostaną wyciągnięte - powiedział na antenie TVN24.