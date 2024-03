"Dzwine". Żukowska starła się z Wrzosek

Anna-Maria Żukowska odniosła się w sieci do tekstu Wirtualnej Polski opisującego działania prokurator Ewy Wrzosek. Następnie między polityczką Lewicy a prokurator doszło do "wymiany uprzejmości" w serwisie X. "Zanim ktoś jeszcze zapisze mnie do swojej partii, uprzedzę - nie jestem po żadnej 'waszej stronie'" - napisała Wrzosek.