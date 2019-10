WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Nidzica. 98-letni grzybiarz zgubił się w lesie. Szczęśliwy finał poszukiwań Powiat nidzicki. Odnaleziono 98-latka, który zgubił się w lesie. Mężczyzna był wycieńczony. Wyszedł do pobliskiego lasu na grzyby, ale stracił orientację w terenie. Poszukiwano go za pomocą śmigłowca i drona. 98-letni mężczyzna z powiatu nidzickiego wyszedł do lasu ok. południa w środę. W ostatnim czasie zbierał grzyby regularnie - co dwa dni - i dobrze znał okoliczne tereny. Gdy po kilku godzinach nie wrócił do domu, rodzina zaczęła się o niego niepokoić. Poszukiwania nie przyniosły efektu. Sprawę zgłoszono na policję w Nidzicy. Komendant ogłosił alarm dla jednostki. Funkcjonariusze poprosili Straż Graniczną o pomoc. Do akcji zaangażowano śmigłowiec i drona. Duda spotka się z Olgą Tokarczuk? Rzecznik prezydenta: nie mogę wykluczyć Po ok. dwóch godzinach poszukiwań grzybiarz został odnaleziony. 98-latek był wycieńczony. Potwierdził, że zabłądził i stracił orientację w terenie. Mężczyzna został opatrzony i trafił do szpitala na badania. Policja przekazuje apel: Wychodząc do lasu: w miarę możliwości zapewnij sobie towarzystwo, w ten sposób w razie wypadku możesz liczyć na szybką pomoc;

będąc pierwszy raz w danym miejscu, zapamiętaj charakterystyczne elementy, które ułatwią drogę powrotną;

zabierając ze sobą dziecko bądź osobę starszą do lasu, nie pozwalaj jej na oddalanie się od ciebie, miej je zawsze w zasięgu wzroku;

warto, żeby ktoś z domowników wiedział, w jakie miejsce się wybierasz; podaj też przybliżony czas powrotu;

miej przy sobie naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w chwili zgubienia się mogą okazać się bardzo pomocne; telefon komórkowy pomoże odczytać twoją lokalizację, możesz też skorzystać z aplikacji telefonu, która wskazuje twoją lokalizację rodzinie;

samochód zaparkuj na parkingu leśnym;

zanim oddalisz się od samochodu, sprawdź dokładanie, czy zamknąłeś drzwi i okna auta; nie pozostawiaj wartościowych rzeczy na wierzchu;

stosuj się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu;

gdy wybierasz się na dłużej do lasu, zabierz ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, wodę oraz coś do jedzenia;

nie śmieć; zabierz z lasu to, co ze sobą przyniosłeś;

gdy znajdziesz niewybuch, niewypał z czasów wojny bądź inne przedmioty, nigdy ich nie dotykaj, tylko niezwłocznie powiadom policję;

przestrzegaj zakazu wchodzenia na teren poligonu wojskowego oraz na inny teren wojskowy, grozi tam niebezpieczeństwo oraz odpowiedzialność prawna. Źródło: policja.pl