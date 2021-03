NFZ zaleca wstrzymanie zabiegów. Poseł PiS wyjaśnia powody decyzji

Zalecenie NFZ pojawiło się w poniedziałek 8 marca wieczorem. Według rzecznika ministerstwa zdrowia Wojciecha Andrusiewicza, wprowadzono je w trosce, aby nie zabrakło personelu medycznego, który mógłby opiekować się pacjentami covidowymi. Jak dodał, w tym tygodniu można się spodziewać ok. 18-20 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie. We wtorek poinformowano o 9 954 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia.

- Na razie jest to zalecenie, propozycja ze strony NFZ, żeby takie ograniczenia wprowadzić. Fundusz chce tym samym utrzymać gotowość szpitalnych łóżek do przyjęcia pacjentów z COVID-19. Wszystko przez to, że trzecia fala pandemii ma się dobrze - ocenia były wiceminister zdrowia w latach 2005-2007, a obecnie poseł PiS Bolesław Piecha.