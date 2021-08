"Newsroom WP". Zapraszamy na program (NA ŻYWO)

Porozmawiamy też o sytuacji w Afganistanie po przejęciu władzy przez talibów i prowadzonej w związku z tym ewakuacji. Na lotnisku w Kabulu nadal bowiem mają miejsce dramatyczne sceny. Do Polski do tej pory przyleciało dziewięć samolotów, które przetransportowały do Warszawy Polaków i afgańskich współpracowników naszej administracji.