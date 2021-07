"Newsroom WP". Zapraszamy na program (NA ŻYWO)

Prowadząca wraz z gośćmi programu dyskutować będzie m.in. o ultimatum Komisji Europejskiej dla Polski, dopłatach do kredytów mieszkaniowych, patodeweloperce w Polsce, domkach do 70m2 bez zezwolenia, relacjach Polski i USA w kontekście "Lex TVN" oraz o liście amerykańskich ambasadorów do prezydenta Andrzeja Dudy ws. nowelizacji ustawy reprywatyzacyjnej.