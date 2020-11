"Newsroom" WP. Program specjalny

obecnie w szpitalach są 36 802 miejsca dla pacjentów chorych na COVID-19. 22 812 z nich jest zajętych (o 221 mniej niż we wtorek). Szpitale mają obecnie do dyspozycji 2 829 respiratorów dla najciężej chorych pacjentów. Korzysta z nich obecnie 2 117 pacjentów (o 3 więcej niż we wtorek).