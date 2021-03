"Newsroom" WP. Gośćmi: Małgorzata Kidawa-Błońska i Apoloniusz Tajner

Ta, jak w poniedziałek 8 marca poinformował Wojciech Andrusiewicz z resortu zdrowia, wciąż jest poważna, mimo że transmisja koronawirusa "lekko wyhamowała". - Dotychczas mieliśmy wzrost rzędu 33 proc. tydzień do tygodnia. Tym razem jest to jednak 29 proc. Wskaźnik "R" wynosi 1,2. To oczywiście wskaźnik, który dalej wskazuje na to, że ta epidemia się rozwija - podkreślił rzecznik resortu zdrowia.