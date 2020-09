"Newsroom". Program specjalny WP

Coraz częściej do opinii publicznej docierają informacje o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do ław rządowych. Prezes PiS miałby objąć stanowisko wicepremiera oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa. Oznaczałoby to, że sprawowałby on nadzór nad resortami sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji