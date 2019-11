WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze tomasz machała + 2 klaudia jachira#Newsroom 1 godzinę temu #Newsroom. Klaudia Jachira staje przed pomnikiem "Bóg, Honor, Ojczyzna" Klaudia Jachira była mocno krytykowana za jedno ze swoich wystąpień, w których stała z napisem "Bób, hummus, włoszczyzna". W studiu programu... Rozwiń Mam do pani poseł pytanie od Rober … Rozwiń Transkrypcja: Mam do pani poseł pytanie od Roberta felusia z Wirtualnej Polski Bardzo proszę Robert teraz Dzień dobry pani poseł zapewne pamięta pani zgorszenie jakie pani Kampanii Zdjęcie na którym stoi pani pod napisem Hummus Tak Ważne są Honor Teraz Czy mogła by pani Przy tym Przy tym Słowa Bóg honor ojczyzna Powiedzieć Tak to są dla mnie bardzo Dziękuję I co pani poseł bo mamy tutaj to zdjęcie pomnika Bóg Honor Ojczyzna więc Idealne tło żeby pani poseł Stanęła powiedziała co chcę powiedzieć Kamera To zdjęcie było z tym proszę Oczywiście że tak możemy stanąć Jeżeli niezgorsze tym że stoję teraz pod pomnikiem proszę bardzo dziś Do hasła Bóg Honor Ojczyzna do do pomnika i całej historii zrobione tak Kochani jeżeli chodzi o to ja nigdy absolutnie nie logowałam Słów Absolutnie nic do tego pomnika Ja rozumiem że dla kogoś Są osoby na których On jest bardzo ważny i zawsze powtarzam że mam pełen szacunek dla osób które walczyły o O ojczyznę w czasach trudnych dla naszego narodu w czasach kiedy nie mieliśmy Wolności ale też uważam że Że teraz patriotyzm czasu pokoju ma zupełnie inne wyznanie Wyzwania i musimy zająć się takimi właśnie rzeczami jak ekologia jak Czystym powietrzem i nigdy nie było nas Powtórz My też bo ja to mówię tysięczny raz ale powtórzę tysięczny pierwszy że nigdy na celu nie było znieważa Tylko chodziło po prostu to było to nie był mój transparent jak ona po prostu o to żeby pokazać chodziło o to Dziękuję bardzo