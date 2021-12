Neurochirurg Marta Zębala: "Każdy człowiek ma nieco inny mózg"

- Mózg jest najpiękniejszym narządem człowieka. Jeżeli jest zdrowy - mówi neurochirurżka, dr Marta Zębala. Co jest najtrudniejsze w neurochirurgii? Same operacje - wielogodzinne, trudne i wymagające precyzji. - Moja najdłuższa operacja trwała trzynaście godzin - mówi dr Zębala. - Kiedy wchodzimy w głąb mózgu, to trudność polega na tym, że mózg każdego pacjenta ma nieco inną budowę - na przykład w troszkę innym miejscu mogą się znajdować rejony odpowiedzialne za mowę. Dlatego chirurdzy operujący mikronarzędziami muszą uważać. - To jest jeden ruch - mówi dr Zębala - i pacjent po prostu nie żyje.