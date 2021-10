Neumann nie ma wątpliwości. "Morawiecki idzie śladami Camerona"

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej w sprawie wyższości prawa krajowego nad prawem Unii Europesjkiej, stało się przyczyną ogromnych protestów społecznych w całym kraju. Zdaniem Sławomira Neumanna skala demonstracji powinna zrobić wrażenie na rządzących. - Jest to skala, która na pewno powinna robić wrażenie i powinna dać do myślenia. Różnorodność ludzi, którzy przyszli na te protesty wyraźnie pokazuje, że Polacy nie chcą być wyprowadzani z Unii Europejskiej, że Polacy uważają, że miejsce Polski jest w UE i Polacy uważają, że ten, kto próbuje nas wypchnąć poza UE, zdradza polskie interesy i polską rację stanu - mówił gość programu WP "Newsroom". Neumann skomentował również słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że powielanie informacji o polexicie to fake news. - Gdyby poszukać wpisów Davida Camerona, kiedy był premierem, też mógł pisać tego typu głupstwa, że brexit to fake, a na końcu wyszli z Unii Europejskiej. Moim zdaniem Morawiecki idzie absolutnie śladami Camerona - ocenił poseł PO.