Neumann kpi z Mazurek. "Powiedziałbym tu coś o blondynkach"

Poseł PO Sławomir Neumann postanowił zaatakować Beatę Mazurek jej własną bronią. Podczas dyskusji na Twitterze przypomniał jej sławetną wypowiedź o "blondynce", do której należy mieć "dużo cierpliwości".

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek i rzecznik PO Jan Grabiec spierali się na Twitterze o sprawę pobicia byłego radnego PiS ze Szczecina. Zdaniem Mazurek, do aktu agresji wobec byłego radnego doprowadziła retoryka, którą wobec PiS stosuje Platforma.

"Pani Beato nie jesteśmy w stanie Pani powstrzymać, może prezes Jarosław Kaczyński da radę albo Joachim Brudziński czy Ryszard Terlecki? Proszę do nich się zwrócić" - ironizował.

W odpowiedzi rzeczniczka PiS oskarżyła go o pogardliwy stosunek do kobiet i brak kultury osobistej. "Proponuję sprawdzić w słowniku znaczenie słowa 'kultura'" - odparła Beata Mazurek. "Cóż, powiedziałbym tu coś o blondynkach, ale to Pani jest w tym ekspertką" - napisał Neumann.