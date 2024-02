Nerwowo na spotkaniu z ministrem. "Opanujcie się!"

- Chcemy wiedzieć, kiedy zostanie wstrzymany transport z Ukrainy. Wczoraj koledzy pojechali do Chrubieszowa, wczoraj w Chrubieszowie wjechało 6 składów po 3,5 tys. ton. My już nie mamy za co żyć, nie mamy za co tam jechać. Dyrektorów departamentów możemy wysłuchać on-line. Ludzie, opanujcie się! Pan mówi o nawozach, o suszy, my mamy inne problemy: Ukraina i zielony ład! - grzmiał rozgoryczony mężczyzna.