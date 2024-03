Nerwowe rozmowy. Kołodziejczak ujawnia kulisy i mówi o "tajnej notatce"

Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że początkowo rozmowy przebiegały sprawnie, aż do momentu gdy Kołodziejczak miał powiedzieć szefowi Wszechukraińskiej Rady Rolnej Andriejowi Dykunowi, że :"nie chce, żeby Ukraińcy wykorzystywali temat wojny w rozmowach". Po tym słowach już miało być niemiło. - Doszliśmy do momentu, w którym konieczne było przygotowanie wspólnego oświadczenia. I wtedy Michał Kołodziejczak wstał, zaczął krzyczeć, że nic nie rozumie, że nie wie, co powie ludziom, że Ukraińcy to kłamcy, że oszukują i nie po raz pierwszy, a polskie społeczeństwo tego nie przełknie. Taka była polemika - powiedział szef stowarzyszenia Ukraiński Klub Biznesu Rolniczego Oleh Khomenko w rozmowie z portalem latifundist.com.

Khomenko dodał także, że zauważył nietypowe zachowanie Kołodziejczaka dopiero w momencie kiedy mogło dojść do kompromisu. - Szeptał coś na ucho szefom stowarzyszeń, coś do kogoś napisał - powiedział.

Według Kołodziejczaka to strona ukraińska zaczęła go atakować w mediach, a ten musiał się tłumaczyć, dlaczego nagle wybiegł. - Dostałem informacje o tajnej notatce i musiałem opuścić na chwilę spotkanie — mówi "Rzeczpospolitej" Kołodziejczak.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" wiceminister rolnictwa został zapytany, czy był pod wpływem. - To żałosne, że muszę odpowiadać na takie pytania. Oczywiście, że nie - odpowiedział. Kołodziejczak tłumaczył, że wytknął stronie ukraińskiej kłamstwo, przypominając słowa ministra Kaczki, że "jeżeli Polska przyczyni się do ograniczenia zbóż z Rosji do Unii Europejskiej, to oni będą w stanie ograniczyć eksport towarów do Unii". Dodatkowo miał również wytknąć Ukraińcom, że nie mają rolnictwa na podobnym poziomie co Polska i Unia, a standardy mocno się różnią.