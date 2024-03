Kulisy negocjacji z Ukrainą. Zachowanie Kołodziejczaka celowe?

Właśnie dlatego to na Kołodziejczaka zrzucono winę za brak porozumienia między Polakami a Ukraińcami. "Ze względu na jego 'specyficzny' sposób negocjacji, tym razem nie osiągnięto porozumienia w innych problematycznych kwestiach współpracy dwustronnej" - napisano na stronie rolniczego stowarzyszenia.

Źródło WP w Ministerstwie Rolnictwa podkreśla, że zachowanie Kołodziejczaka jest celowe . - Jak to w negocjacjach, jeden musi być dobrym policjantem i taką rolę pełni minister Siekierski, a drugi musi być złym. I Kołodziejczak, moim zdaniem, jest takim złym policjantem - mówi nam urzędnik resortu, znający kulisy negocjacji.

Zdaniem naszego rozmówcy taka postawa Kołodziejczaka nie jest też specjalnym zaskoczeniem. - On ma też taką osobowość. Już zresztą jak był wiecowym w Agrounii, to przecież taki charakter pokazywał - podkreśla.

Jednocześnie zaznacza, że Kołodziejczak powinien być trochę ostrożniejszy. - No wiadomo, że rozmowy nie są łatwe, na pewno było też zmęczenie, ale minister powinien się bardziej pilnować, żeby nie dać sobie zrobić takiego zdjęcia - dodaje urzędnik.

Pytany o zdjęcie, Kołodziejczak jeszcze raz wyjaśnia. - Po czterech godzinach rozmów, tam się każdy co chwilę rozciągał i wyciągał. Ten członek ukraińskiej delegacji, który zrobił to zdjęcie, sam siedział jeszcze bardziej rozłożony na krześle niż ja, dlatego wychwycił ten moment, bo zwracał na to uwagę - twierdzi wiceminister.