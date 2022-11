Seul nie wytrzymał. Ostra reakcja wobec Kima

W oczekiwaniu na reakcję społeczności międzynarodowej

Według Breukera celem Pjongjangu jest "eskalacja do punktu, w którym społeczność międzynarodowa będzie się obawiała prawdziwej wojny". By to osiągnąć, prowokacje Pjongjangu musiałyby się stać głównym tematem dla polityków i mieszkańców Korei Płd. "W tej chwili tak nie jest, stąd tyle pocisków" – dodał ekspert.