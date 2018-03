Nergal znów wywołał skandal. Dominik Tarczyński: składam zawiadomienie do prokuratury

Lider grupy Behemot znów może mieć problemy. Zamieszczony przez niego w sieci filmik wywołał kolejny skandal. Zdaniem Dominika Tarczyńskiego muzyk "przekroczył granicę". Poseł PiS już zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury.

O co chodzi? Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań Adam Nergal Darski opublikował na swoim profilu na Facebooku życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dołączył do nich wideo, na którym śpiewa dziecięcą piosenkę "Marcowy kwiatek". W takt muzyki Nergal porusza trzymaną w dłoni figurką czarnego penisa z przymocowanym do niego wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.