Nepotyzm. Girzyński: "W mojej rodzinie nie występuje taka historia"

Na pytanie, która ze zgromadzonych wewnątrz Zjednoczonej Prawicy frakcji wyjdzie na niej najlepiej, poseł Girzyński odpowiedział, że najlepiej wyjdzie Polska. - Przed nami długi okres bez wyborów. To okazja, żeby ułożyć kwestie dotyczące administracji państwowej. Nawet jeśli prawdą jest, że spory wewnątrz Zjednoczonej Prawicy osiągają czasem temperaturę wrzenia, to Jarosław Kaczyński jest na tyle doświadczonym politykiem, żeby być w stanie szybko je ochłodzić - powiedział poseł.

Barbara Nowacka zapytała retorycznie, jakie kwestie rząd chce układać, skoro na wszelkie układanki miał już pięć lat. Według Nowackiej, to czas zmarnowany. Posłanka wypominała rządowi dużą liczbę wiceministrów, rozrost biurokracji, oraz nieprzygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. Rekonstrukcję rządu nazwała zaś "układaneczkami wewnątrz prawicy".

- To, czy ton nadawać będzie pan Ziobro, czy pan Gowin, czy pan Morawiecki, jest bez większego znaczenia. To ludzie tak zajęci sobą, że nie zdolni do rządzenia - podsumowała.