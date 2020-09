Powrót do szkoły i koronawirus. Minister Dariusz Piontkowski po rozpoczęciu roku. Konferencja MEN (na żywo)

Dariusz Piontkowski wcześniej był gościem "Kwadransa politycznego" w TVP1 i odniósł się m.in. do doniesień o rodzicach, którzy nie zgadzają się na mierzenie swoim dzieciom temperatury, czy na izolowanie ich w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

- Przypominam, że w wytycznych nie ma nakazu mierzenia temperatury. Natomiast jeżeli dyrektorzy wprowadzili taki zapis to rodzice powinni go przestrzegać. Izolatka nie musi być oddzielnym pomieszczeniem. To może być np. fragment korytarza, na którym dziecko będzie samodzielnie czekać na przybycie rodzica - stwierdził minister, dodając, że jest zaskoczony "postawą części rodziców, którzy nie biorą pod uwagę oczekiwań większości Polaków".