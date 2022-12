Nazwisko burmistrza na kościelnym dzwonie. Ksiądz nie widzi problemu

Proboszcz: są jeszcze dwa dzwony do remontu

Pod postem na profilu stowarzyszenia zaroiło się od komentarzy. "To się nie dzieje naprawdę", "Groteska", "Nie wierzę, w co widzę", "Jakoś mnie to nie dziwi", "Kto w Polsce żyje, w cyrku się nie śmieje", "Oczko mu się odlepiło - temu misiu" - to tylko niektóre z nich.