Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki oskarżony. Prokuratura informuje o pięciu przestępstwach

- W ciągu kilku ostatnich lat gmina wydała i ma wydać dziesiątki milionów złotych na uzbrojenie m.in. działek burmistrza, poprzez dociągnięcie kanalizacji do domów i firm, dociągnięcie gazociągu do ubojni kurczaków oraz poprzez zbudowanie dróg dla rolników i do terenów inwestycyjnych, by odciążyć ul. Dworcową - zarzuca gminie Radosław Żyto, lokalny aktywista ze stowarzyszenia Golina z Wyobraźnią.