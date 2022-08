"Nazwijmy rzeczy po imieniu". Łotwa wzywa, by uznać Rosję za sponsora terroru

Apel Wołodymyra Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również apeluje o to, by świat oficjalnie uznał Rosję za państwo terrorystyczne. Przypomina o tym także w kontekście ostatniego ataku w Ołeniwce, który nazwał terrorystycznym. Rosja nie przyznaje się do tego, by miała mieć coś wspólnego ze śmiercią ukraińskich jeńców wojennych. O ostrzelanie więzienia, w którym się znajdowali, oskarża Ukrainę, uchylając się tym samym od odpowiedzialności.