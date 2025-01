Nawrocki w końcu ogłosił, co sądzi w spornych sprawach

Karol Nawrocki w rozmowie z Polsat News wyraził zadowolenie z wyznaczonych dat wyborów (pierwsza tura 18 maja, druga tura 1 czerwca). Na pytanie o to, komu sprzyja późniejszy termin wyborów, Nawrocki odpowiedział, że jemu.

- Moja wytrzymałość jest na naprawdę wysokim poziomie - zaznaczył. - Dla mnie czym dłuższa kampania, tym więcej też przyjemności. Spotkania z Polakami, dyskusja o tym, co dla nas najistotniejsze, to dla mnie wielkie wyzwanie, ale też ogromna przyjemność, więc cieszę się, że to będzie trwało długo. Szczególnie, że ten główny kontrkandydat w opinii publicznej nie jest odbierany jako osoba nadzwyczaj pracowita i wytrwała - mówił Nawrocki.