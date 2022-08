Nawet pół tysiąca bocianów na polu. Niecodzienny widok sejmiku na Lubelszczyźnie

Tak bociany sejmikują na Lubelszczyźnie. To wyjątkowa okazja do obserwacji tych ptaków jeszcze w tym roku. Pan Ryszard Molas zarejestrował kilkaset sztuk bocianów w Żukowie w gminie Miączyn na Lubelszczyźnie. Ptaki upodobały sobie teren 5 ha należący do jednego z rolników. - Kilkaset bocianów na jednym polu to rzadkość, niezwykły spektakl jakiego nie widywało się w historii – podkreślił autor nagrania w rozmowie z WP. Sejmiki bocianie to fenomen od lat. Nazwa nawiązuje do łączenia się pojedynczych grup w jedno duże stado przed odlotem do Afryki na zimę. Jak przyznał przyrodnik, ptaki najczęściej obserwowane są w grupach do 100 osobników. – Ja naliczyłem ich co najmniej 300. Rolnik, którego pole zwierzęta wybrały do polowania twierdzi, że bocianów było tu nawet pół tysiąca – podkreślił Ryszard Molas. Zwierzęta przyleciały prawdopodobnie z północnej Polski. To ich ostatni przystanek przed odlotem na zimę. Chcesz obejrzeć więcej? Sprawdź kanał autora w mediach społecznościowych.