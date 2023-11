Nawet 200 tys. osób. Wiadomo, kogo armia chce wezwać na ćwiczenia

Długość trwania ćwiczeń wojskowych rezerwistów zależna jest od zakładanych celów szkoleniowych: mogą być one jednodniowe, krótkotrwałe i trwające nieprzerwanie do 30 dni lub też długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni. Istnieje też wariant ćwiczeń rotacyjnych trwających łącznie do 30 dni. Średnia długość ćwiczeń ma jednak nie przekraczać siedmiu dni.