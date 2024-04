Nawet -2 st. Celsjusza. Wiadomo, kiedy zrobi się gorąco

W ostatnim tygodniu temperatura powietrza z dnia na dzień stopniowo rosła. W sobotę, mimo że warunki atmosferyczne mogą być nieco nieprzewidywalne, to jednak niedziela zapowiada się na całej Polsce pełna słońca. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 27 stopni Celsjusza w cieniu. - To idealny dzień, aby spędzić go na świeżym powietrzu - radzi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.