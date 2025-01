Nawet 12 godzin opóźnienia na kolei. "Na pocieszenie dostaliśmy wafelki"

- Nikt nas nie informował, dlaczego stoimy i jakie są przewidywania , co do czasu oczekiwania. Na pocieszenie rozdano nam jedynie wafelki i wodę. Na każde pytanie, czy coś wiadomo, było wzruszanie ramionami u obsługi - opisuje pani Katarzyna Kozanecka, która utknęła w pociągu w Żyrardowie pod Warszawą. Jej przejazd do Warszawy jest opóźniony już o ponad 5 godzin.

Podróżujący z Olsztyna na swój pociąg byli zmuszeni czekać nawet do 10 godzin. - Nie było przejazdu, który nie byłby opóźniony. Jeden wielki chaos, armagedon, nie było sposobu dowiedzieć się czegokolwiek od obsługi w punkcie informacji - mówi pani Joanna Jaremus, która chciała dostać się z Olsztyna do Warszawy. Jak dodaje, czas oczekiwania na jej opóźniony o 10 godzin pociąg, stale rośnie.

Na tej trasie utrudnienia występowały w obie strony. W pociągu utknęli pasażerowie jadący z Łodzi do Olsztyna. - Stanęliśmy w szczerych polach, staliśmy tak ponad 8 godzin. Obsługa nie informowała, ile wynosi opóźnienie. Rozdano nam jakieś batoniki, jakby miało to rozwiązać kłopot - mówi z kolei pan Karol Sanocki. - Nie wiem jak to jest, że w zimie raz spadnie śnieg i od razu paraliż w całym kraju. Ktoś powinien wziąć za to odpowiedzialność - podkreśla.